В Туле завели дело на кассира за фейковые билеты на концерт «Руки вверх!»

Против кассира, подозреваемого в мошенничестве при продаже билетов на концерт группы «Руки вверх!» в Туле, завели уголовное дело. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале.

«Продолжаются мероприятия по установлению всех эпизодов противоправной деятельности фигурантки», — написала она.

Волк добавила, что в правоохранительные органы поступило 22 заявления против злоумышленницы от пострадавших горожан.

На выступление «Руки вверх!» в Туле 25 сентября не смогли попасть больше 100 человек. Купленные ими в одной из тульских касс билеты со скидкой оказались недействительными. Об этом люди узнали только при попытке зайти в концертный зал.