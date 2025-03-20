В центре Санкт-Петербурга зарезали мужчину

В центральном районе Санкт-Петербурга обнаружили тело 33-летнего мужчины. Его убили ударом ножа в грудь. Об этом сообщили в пресс-службе городского следственного управления СК России.
Погибшего обнаружили накануне, 19 марта, у дома на 1-й Советской улице. Следователи возбудили уголовное дело по статье об убийстве.
На данный момент, как сообщили в Следкоме, правоохранители задержали подозреваемого в убийстве и в ближайшее время проведут следственные действия для установления всех деталей произошедшего.
Ранее в Гатчинском районе Ленинградской области в садоводческом товариществе «Кировец-2» на дачном участке нашли тело пожилого мужчины. Незадолго до гибели его обвинили в насилии над девятилетней девочкой.
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