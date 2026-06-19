В центре Москвы укравшие $100 тысяч воры устроили драку

На камеру наблюдения попала стычка подельников, похитивших 100 тысяч долларов в центре Москвы. Видео опубликовала официальный представитель МВД России Ирина Волк в телеграм-канале .

«Необычные видеокадры от коллег из уголовного розыска отдела МВД России по Пресненскому району Москвы. Камера наблюдения запечатлела, как между подозреваемыми в хищении 100 тысяч долларов США возник кризис доверия прямо во время бегства с места преступления», — заявила она.

По словам Волк, чтобы средства не забрал один из соучастников, вероятный главарь швырнул рюкзак с наличными другому подельнику, а сам стал драться с криминальным коллегой, чтобы не дать ему уйти.

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