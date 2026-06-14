Мужчина с игрушечным пистолетом совершил налет на магазин в Иркутской области

В Братске Иркутской области полицейские задержали мужчину, подозреваемого в разбойном нападении на комиссионный магазин. По данным МВД , он похитил 55 тысяч рублей, угрожая продавцу предметом, похожим на пистолет.

Нападение произошло на улице Комсомольской. Неизвестный потребовал отдать выручку, после чего скрылся с деньгами. Испуганная 21-летняя сотрудница выполнила его требования.

Сотрудники уголовного розыска оперативно установили личность подозреваемого и задержали его по горячим следам. Им оказался ранее судимый 30-летний местный житель.

Мужчина признал вину и сообщил, что уже потратил похищенные деньги. Также выяснилось, что во время нападения он использовал игрушечный пистолет.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о разбое. Подозреваемого задержали до избрания меры пресечения.

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