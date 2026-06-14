Мужчина с игрушечным пистолетом совершил налет на магазин в Иркутской области
В Братске Иркутской области полицейские задержали мужчину, подозреваемого в разбойном нападении на комиссионный магазин. По данным МВД, он похитил 55 тысяч рублей, угрожая продавцу предметом, похожим на пистолет.
Нападение произошло на улице Комсомольской. Неизвестный потребовал отдать выручку, после чего скрылся с деньгами. Испуганная 21-летняя сотрудница выполнила его требования.
Сотрудники уголовного розыска оперативно установили личность подозреваемого и задержали его по горячим следам. Им оказался ранее судимый 30-летний местный житель.
Мужчина признал вину и сообщил, что уже потратил похищенные деньги. Также выяснилось, что во время нападения он использовал игрушечный пистолет.
Следователи возбудили уголовное дело по статье о разбое. Подозреваемого задержали до избрания меры пресечения.
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