В трех областях России задержали шесть человек за поджоги ж/д путей

ФСБ: в 3 регионах России задержаны шесть человек за поджоги на ж/д путях

В Иркутской, Нижегородской и Самарской областях задержали шесть человек, которые причастны к поджогам на объектах железнодорожного транспорта и связи. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ.

Трое из задержанных оказались подростками. Против них возбудили уголовные дела по статьям УК России «Террористический акт» и «Государственная измена». По ним фигурантам грозит от 12 до 20 лет и вплоть до пожизненного лишения свободы.

Во время допроса задержанные рассказали, что действовали по указанию кураторов с Украины, с которыми связались в мессенджере. За работу они получили вознаграждения в размере от 10 до 15 тысяч рублей, добавили в ФСБ.

«В этой связи ФСБ России вновь обращает внимание граждан, что спецслужбами Украины не снижается активность поиска в интернет-пространстве потенциальных исполнителей терактов и диверсий», — отметили в ведомстве.

Ранее в Донецке сотрудники ФСБ задержали местного жителя, его заподозрили в подготовке к теракту и работе на Службу безопасности Украины.