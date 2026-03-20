Подростка отправили в воспитательную колонию за попытку убийства девочки в Свердловской области

Верхнепышминский городской суд вынес приговор 15-летнему подростку, которого признали виновным в покушении на убийство малолетнего ребенка. Об этом сайт URA.RU проинформировала объединенная пресс-служба судов Свердловской области.

По данным правоохранителей, в сентябре 2024 года в селе Мостовское подросток бросил камень в голову девочки, затем повалил ее на землю, душил и наносил множественные удары руками и ногами. После этого он оттащил потерпевшую в лесной массив и скрылся. Через несколько часов пострадавшую обнаружила поисковая группа, девочке оказали медицинскую помощь.

На судебном заседании фигурант частично признал свою вину, не оспаривая фактические обстоятельства, но утверждал, что не намеревался убивать потерпевшую. Суд квалифицировал действия подростка по ч. 3 ст. 30 — п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего). В качестве наказания ему назначили четыре года и 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии.