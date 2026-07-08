В Тюмени менеджер ПВЗ украла золото на 300 тысяч рублей через фиктивные отказы

Прокуратура Тюменской области сообщила о хищении ювелирных изделий на сумму свыше 300 тысяч рублей в деревне Патрушево. Обвиняемой стала 19-летняя менеджер пункта выдачи заказов, написал сайт URA.RU .

По данным надзорного ведомства, с января по февраль 2026 года девушка оформляла заказы на различные товары, включая украшения. После поступления посылок она имитировала отказы клиентов от получения, забирая ценности себе. Вырученные изделия злоумышленница сдавала в ломбард.

Против сотрудницы возбудили уголовное дело. Расследование обстоятельств кражи продолжается. Сейчас решается вопрос о мере пресечения для подозреваемой и возмещении ущерба пострадавшим покупателям.

Ломбарду предстоит вернуть изъятые драгоценности законным владельцам после завершения следственных действий. Правоохранители проверяют возможную причастность девушки к другим эпизодам мошенничества.