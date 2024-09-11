В Татарстане полиция задержала предполагаемого убийцу замглавы танкового училища

МВД: подозреваемым в убийстве замглавы танкового училища Казани стал таксист

Подозреваемым в убийстве заместителя начальника Казанского танкового училища Валерия Хахина стал его знакомый, работавший таксистом. Об этом заявила официальный представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале .

В полицию 8 сентября обратилась супруга убитого. Она рассказала, что муж более четырех часов не выходит на связь. Квартира, в которой находился мужчина, оказалась заблокирована, добавила жена Хахина.

«Сотрудники полиции прибыли на место событий и обнаружили тело 69-летнего мужчины с признаками насильственной смерти», — рассказала Волк.

В ходе розыска полицейские установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался знакомый потерпевшего, работавший водителем такси.

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