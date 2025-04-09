В Татарстане поймали брачного афериста, похитившего у женщин 44 млн рублей

Полицейские в Татарстане задержали брачного афериста, подозреваемого в многомиллионном хищении у 20 пострадавших. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале.

Правоохранители выяснили, что ранее судимый мужчина знакомился с женщинами, представляясь успешным бизнесменом. Он окружал представительниц прекрасного пола заботой и втирался в доверие, а через некоторое время просил занять денег из-за якобы возникших рабочих проблем.

Таким образом злоумышленник похитил как минимум 44 миллиона рублей у 20 потерпевших. Сумма еще может возрасти, поскольку в полицию продолжают поступать заявления на задержанного.

Следователи завели уголовное дело за мошенничество. Подозреваемого заключили под стражу.

Ранее дело брачного афериста из Санкт-Петербурга передали в суд. Мужчина обманул больше 20 женщин из разных регионов страны.