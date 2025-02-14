Брачный аферист из Петербурга предстанет перед судом за обман 24 женщин

Петербургские правоохранители завершили расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 44-летнего местного жителя. Его обвиняют в серийном мошенничестве, сообщила Gazeta.SPb со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по региону.

Согласно данным ведомства, фигурант, регистрируясь на специальных сайтах, заводил знакомства с одинокими женщинами. Он обещал собеседницам создать семью, после чего просил финансовую помощь.

Доверчивые женщины переводили аферисту деньги. Некоторым приходилось оформлять кредиты и продавать имущество. Потерпевшими стали 24 жительницы различных регионов РФ. В ближайшее время мужчина предстанет перед судом.