Брачный аферист из Петербурга предстанет перед судом за обман 24 женщин

Петербургские правоохранители завершили расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 44-летнего местного жителя. Его обвиняют в серийном мошенничестве, сообщила Gazeta.SPb со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по региону.
Согласно данным ведомства, фигурант, регистрируясь на специальных сайтах, заводил знакомства с одинокими женщинами. Он обещал собеседницам создать семью, после чего просил финансовую помощь.
Доверчивые женщины переводили аферисту деньги. Некоторым приходилось оформлять кредиты и продавать имущество. Потерпевшими стали 24 жительницы различных регионов РФ. В ближайшее время мужчина предстанет перед судом.
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