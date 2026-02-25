В Таиланде у дороги нашли останки ребенка без одной руки

В тайландской провинции Сарабури в безлюдной местности у дороги мужчина обнаружил останки маленького ребенка. О страшной находке написало издание The Thaiger.

Ситтичай Кирират возвращался домой на мотоцикле и заметил примерно в трех метрах от дороги предмет, похожий на куклу. Когда он остановился и подошел ближе, в нос ему ударил резкий неприятный запах.

Мужчина понял, что перед ним совсем не игрушка, а останки ребенка. Тело было накрыто разноцветным одеялом с изображениями персонажей мультфильмов. Кирират обратился в полицию.

Прибывшие на место специалисты определили, что останки принадлежали девочке примерно от трех до пяти лет. У ребенка отсутствовала одна рука. Тело находилось у дороги не менее пяти-шести дней.

Следователи уточнили, что рядом не было жилых домов, а заявлений о пропаже людей из этого района к тому моменту не поступало. Останки передали судебно-медицинским экспертам, полиция проверила записи камер видеонаблюдения в окрестностях. Обстоятельства произошедшего выяснят правоохранители.

