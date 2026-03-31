В Таганроге бывшую сотрудницу ведомства осудили за утечку данных

В Таганроге экс-полицейская передавала знакомой данные из баз МВД

В Ростовской области вынесли приговор бывшему сотруднику полиции, причастному к незаконному доступу к служебной информации. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону.

По данным ведомства, бывший инспектор подразделения по делам несовершеннолетних УМВД по Таганрогу, используя служебное положение, неоднократно получала доступ к ведомственным базам данных МВД. Полученные персональные сведения она передавала своей знакомой.

Как установили оперативники, в дальнейшем эти данные распространяли через родственные связи за пределами России, в том числе на территорию Украины.

Таганрогский городской суд признал Егорову виновной по статье о неправомерном доступе к компьютерной информации. Ей назначили наказание в виде двух лет ограничения свободы.

