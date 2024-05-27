В Сыктывкаре мужчина убил ножом сотрудницу службы доставки
Злоумышленник напал с ножом на сотрудницу службы доставки в Сыктывкаре, женщина погибла. Об этом сообщило следственное управление по республике Коми в своем Telegram-канале.
По данным ведомства, нападение произошло в пятницу, 24 мая, в помещении службы доставки на Тентюковской улице города.
«Мужчина нанес 31-летней работнице организации несколько ударов ножом в область шеи, головы и грудной клетки», — уточнили в следственном управлении.
Пострадавшую госпитализировали, но на следующий день она скончалась от полученных ран.
Ранее в Самаре произошло жестокое убийство 17-летней девушки. По версии следствия, 19-летний житель города напал на свою жертву и нанес ей не менее 60 ножевых ранений. Полицейские задержали нападавшего. Он дал признательные показания, заявив, что действовал в состоянии аффекта.