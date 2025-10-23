В Свердловской области отказались судить мужчину, жестоко убившего 2 человек

Артемовский городской суд Свердловской области отказался рассматривать уголовное дело 52-летнего Геннадия, которого обвинили в жестоком убийстве двух человек, потому что один из погибших, по версии следствия, ранее дал показания против его сообщника. Дело направили в областной суд для определения подсудности, сообщили Ura.ru в инстанции.

Предварительное слушание в суде прошло 23 сентября. Дальнейших слушаний по данному уголовному делу не проводили. Свердловский областной суд не стал менять подсудность, заседание состоялось 8 октября. Возможно, производство вернут в Артемовский городской суд.

По данным следователей, 11 августа 2001 года Геннадий участвовал в похищении двоих жителей Артемовского района – мужчины и женщины. Один из похищенных ранее рассказал полицейским, что друг Геннадия может быть причастен к наркоторговле. Жертв удерживали и принуждали дать ложные показания, взяв на себя вину.

Похищенных вывезли к гаражам и поместили в багажник машины. Когда туда приехал подозреваемый, то решил избавиться от них. Мужчину убил топором, а его сообщник (впоследствии признанный недееспособным) расправился с женщиной. Тела положили в авто, подожгли его и скрылись с места ЧП.

