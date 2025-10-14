Пермячка убила знакомую, облив ее кипятком на почве ревности к соседу

Жительница Пермского края приревновала соседа к своей знакомой и облила ее кипятком. Происшествие случилось в селе Ножовка Частинского округа. Об этом сообщил сайт URA.RU со ссылкой на пресс-службу краевого управления СК России.

По информации правоохранителей, 30 сентября текущего года трое соседей, две женщины и мужчина, совместно распивали алкогольные напитки. В какой-то момент 58-летняя подозреваемая вышла на улицу, а когда вернулась, то увидела, что приятельница положила голову на плечо их общего соседа.

Злоумышленница на почве ревности облила соперницу кипятком. Спустя какое-то время пострадавшая скончалась в больнице.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека». Сейчас ведется расследование обстоятельств случившегося, проводятся необходимые экспертизы.