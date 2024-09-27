В Свердловской области мужчина заживо сгорел в рыбацкой лодке, решив разогреть еду. Об этом сообщил РЕН ТВ .

По данным источника телеканала, тело 59-летнего мужчины обнаружили в августе на берегу реки Сосьвы в районе поселка Гари. Ноги рыбака лежали на борту, а голова находилась в воде.

За несколько дней до этого один из местных жителей обнаружил в коридоре дачного дома второго пострадавшего. Мужчину госпитализировали с ожогами рук и спины.

В больнице он рассказал, что выпивал с владельцем лодки в день его гибели. По словам пострадавшего, друг решил разогреть еду, используя для этого установленную на топливном баке газовую плиту.

В этот момент начался пожар. Собутыльник погибшего успел спрыгнул в воду и сумел доплыть до берега, где ему оказали помощь.

По факту смерти жителя Свердловской области возбудили уголовное дело, добавил источник РЕН ТВ.

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