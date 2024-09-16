В Бурятии рыбак случайно задавил спящего в палатке товарища

Житель Бурятии в состоянии алкогольного опьянения случайно переехал на автомобиле спящего в палатке рыбака. Об этом сообщила пресс-служба республиканского управления СК.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинении смерти по неосторожности».

В пресс-службе сообщили, что ЧП произошло 12 сентября на берегу реки Баргузин, куда погибший и подозреваемый приехали на рыбалку. Мужчины выпили и отправились спать. Один из них ночью забрался в машину и решил завести двигатель, чтобы согреться. Припаркованная машина тронулась с места и наехала на палатку, в которой спал другой рыбак.

«От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия», — рассказали в СК.

Ранее 21-летнего жителя Тюмени насмерть задавила Toyota, которую он ремонтировал на улице. Парень пытался остановить машину руками, но его зажало между припаркованными автомобилями.