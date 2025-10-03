На Камчатке 74-летний пенсионер-предприниматель убил и расчленил работника

В Камчатском крае задержали 74-летнего владельца магазина по подозрению в убийстве и расчленении своего работника. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Камчатскому краю.

Пожилой мужчина признался, что совершил преступление в конце мая 2025 года. Конфликт с 60-летним сотрудником произошел в подвале торговой точки.

«Подозреваемый, находясь в подвальном помещении своего магазина, в ходе внезапно возникшего конфликта толкнул работника, в результате чего тот упал на спину, и нанес ему не менее двух ударов металлическим предметом по голове», — уточнили в ведомстве.

Смерть потерпевшего наступила на месте происшествия. После этого обвиняемый расчленил тело и спрятал останки в лесном массиве на окраине Петропавловска-Камчатского, обнаружить их удалось только в сентябре.

Личность погибшего установили с помощью молекулярно-генетической экспертизы. Пропажу мужчины ранее заявила его знакомая.

Следствие продолжает устанавливать все обстоятельства преступления. Решается вопрос о мере пресечения для задержанного.

