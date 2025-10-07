В поселке Аять в Свердловской области директор школы заставляла учителей брать кредиты на миллионы рублей, придумывая различные причины и обещая вернуть средства. Об этом сообщил E1.RU .

Сотрудникам, которые отказывали женщине в просьбе, она устраивала травлю: давала самые трудные поручения, унижала при остальном коллективе или учениках.

Преподавательница географии заняла директору 300 тысяч рублей, учительница математики — 400 тысяч, преподаватель русского языка — 800 тысяч, а педагог начальных классов — миллион рублей.

В качестве причин злоумышленница приводила свадьбу сына, аварии и болезни родственников. Получив средства, она уволилась из школы и перестала отвечать на звонки.

По информации издания, пострадавшие обратились в Следственный комитет.

Ранее стало известно, что эскортница развела топ-менеджера из Москвы на 50 миллионов рублей, рассказывая о своей бедной жизни.