Эскортница развела топ-менеджера из Москвы на 50 млн рублей сказкой о бедной жизни

Топ-менеджер крупной московской компании Андрей потерял более 50 миллионов рублей, поверив в сказку про «бедную замужнюю женщину с дочкой», которой не везет в семейной жизни. Историю любви, обернувшейся финансовой катастрофой, рассказал Telegram-канал Baza .

На работе он познакомился с Екатериной Филипповой (Пахомовой), и быстро закрутился роман. Екатерина жаловалась: муж не любит, денег нет, ребенка поднимать тяжело. Андрей распахнул кошелек и начал поддерживать возлюбленную — сначала сотнями тысяч наличными, потом оплатой дорогих отпусков.

Следом — кольцо, предложение руки и сердца, новая машина и квартира в элитном ЖК «Балтийский». Андрей готовился к совместной жизни, но… вместо брака получил блокировку в мессенджерах. Екатерина переехала в подаренную квартиру и перестала даже впускать благодетеля за порог.

Пазл сложился, когда мужчина обнаружил анкету любимой на сайте эскорт-услуг. Оказалось, что Филиппова приехала из Майкопа еще 10 лет назад с целью жить за счет состоятельных мужчин — и с Андреем сорвала джекпот.

Теперь топ-менеджер написал заявление в полицию. Дело рассматривает ОМВД по Дорогомиловскому району, Екатерине может грозить статья за мошенничество в особо крупном размере и до 10 лет лишения свободы.

Любопытно, что сейчас она числится преподавателем в IT-колледже Hub и креативным директором в «Союздонстрое». Но ее бывший возлюбленный уверен: Екатерина уже ищет новую жертву.