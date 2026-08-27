В Сургуте арестовали двух челябинцев за дебош в поезде

Двух челябинцев в Сургуте арестовали на 10 суток за нарушение общественного порядка в поезде. Мужчины громко матерились, распивали алкоголь и мешали другим пассажирам. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

«В поезде Новый Уренгой — Уфа два пассажира из Челябинска — 42 и 60 лет — распивали спиртное, нецензурно выражались и мешали окружающим. На замечания проводников не реагировали», — заявили в ведомстве.

Когда поезд остановился в Сургуте, начальник состава обратился к правоохранителям. Полицейские потребовали от хулиганов собрать вещи и отправиться в дежурную часть. Те отказались и оскорбили стражей порядка, против них пришлось применить физическую силу — на дебоширов надели наручники.

В отношении мужчин составили протоколы. Суд назначил им штраф за хулиганство и арестовал на 10 суток.

Ранее пассажир электрички на Алтае устроил дебош со срывом стоп-кранов.