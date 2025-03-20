Пассажир электрички на Алтае устроил дебош со срывом стоп-кранов

МВД: на Алтае против сорвавшего стоп-краны дебошира в электричке возбудили дело

На Алтае против мужчины возбудили уголовное дело за дебош в электричке. Буйный пассажир в нетрезвом состоянии кричал на окружающих, матерился и срывал стоп-краны, сообщили в МВД .

Поезд следовал по маршруту Черепаново — Барнаул. Хулиганом оказался 24-летний житель Барнаула, перебравший с алкоголем. На место оперативно вызвали полицейских.

«В пути следования он пытался открыть входную дверь вагона и неоднократно срывал стоп-краны. Для пресечения агрессивных действий сотрудники транспортной безопасности и пассажиры связали дебошира», — заявили в ведомстве.

Во время задержания мужчина яростно сопротивлялся, ударил одного из пассажиров головой по лицу. Транспортные полицейские задержали хулигана. Против него возбудили уголовное дело.

Ранее в Московской области пятеро подростков надругались над девушкой в туалете электрички. Они избили жертву и снимали издевательство на видео.