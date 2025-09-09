В Ставрополье мужчина до смерти забил кувалдой знакомую и спрятал тело за шкаф

В Невинномысске мужчина до смерти забил знакомую кувалдой и спрятал ее тело за шкаф. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.

Днем 22 июня в общежитии 48-летний мужчина и его 40-летняя знакомая распивали алкоголь. Между ними начался конфликт.

«Злоумышленник взял молоток и нанес им множественные удары по голове потерпевшей. От полученных телесных повреждений женщина скончалась на месте», — заявили в ведомстве.

Чтобы спрятать тело, нападавший убрал его за шкаф, а вещи жертвы выбросил. Однако благодаря грамотным и оперативным действиям полицейских преступление раскрыли по горячим следам. Обвиняемого задержали в другом городе и арестовали. Вину в преступлении он признал.

