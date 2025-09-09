Сын до смерти избил отца кулаками в Салехарде

Жителя Салехарда будут судить за смертельное избиение собственного отца. Происшествие случилось во время совместного распития спиртных напитков. Об этом сайту Ura.ru сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Ямало-Ненецкому автономному округу.

По данным ведомства, в июле текущего года между отцом и сыном произошел конфликт, в хоте которого младший мужчина начал избивать родственника кулаками и пинать ногами. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.

Следователи предъявили фигуранту обвинение по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Расследование уголовного дела завершено, материалы направлены в суд.