В США учительница развратила и изнасиловала трех школьников

В США разгорелся очередной скандал с участием педагога. В штате Висконсин 23-летняя учительница Надя Хорн совратила и изнасиловала трех школьников, сообщило издание WQOW .

Хорн преподавала в школе города О-Клэр. Коллеги заподозрили женщину в домогательствах к ученикам и обратились в полицию. Началось расследование. Хорн арестовали 25 марта.

Педагог призналась, что занималась сексом с двумя школьниками. С одним из них даже трижды. Спустя три месяца следователи выяснили, что по делу Хорн имеется еще пострадавший подросток. Ей предъявили новые обвинения. Следующее заседание по делу педагога состоится 28 июля.

Ранее в штате Аризона две учительницы совратили одного и того же подростка из старшей школы.