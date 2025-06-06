В США спящей девочке прострелили голову сквозь стену

People: в США шальная пуля попала в голову спящей девочки, она при смерти

Шальная пуля из колесившей по району Брюэр-Серкл в Южной Каролине машины ранила семилетнюю девочку в голову. Она выжила, но находится в критическом состоянии. Полиция ищет преступника, сообщил People .

Выстрел раздался 1 июня в 01:17 по местному времени. Пуля прошла через стену и попала в голову спавшей в кровати семилетней девочки. Парамедики вызвали вертолет, чтобы эвакуировать ее в больницу. На третий день после произошедшего ребенок все еще находится в критическом состоянии на искусственной вентиляции легких. Пуля вошла в правую долю мозга.

Полицейское управление Пейджленда развело руками — у правоохранителей нет подозреваемых. По версии следствия, пулю выпустил некто, проезжавший на машине мимо дома семьи. На пресс-конференции начальник полицейского управления Дин Шорт призвал местных жителей сообщить любую информацию о возможном преступнике.

«Это ужасное событие, особенно в небольшом сообществе», — сказал он.

Другой трагический случай произошел в Нью-Йорке. Мигрант из Гватемалы поджег спавшую в метро женщину. Его задержали в тот же день.