Полиция установила имя пассажирки, которую заживо сжег мигрант в Нью-Йорке

Полиция Нью-Йорка установила личность женщины, которую заживо сожгли в метро. Ей оказалась 61-летняя Дебрина Кавам из города Томс-Ривер в штате Нью-Джерси, сообщил телеканал ABC.

Трагический случай произошел 22 декабря. Выяснилось, что 33-летний мигрант из Гватемалы Себастьян Сапета подошел к женщине, которая спала в метро. Мужчина поднес к ней зажигалку и поджег одежду. Потом он просто стоял и наблюдал, как его жертва сгорала заживо.

Патрульные полицейские обнаружили труп женщины по запаху дыма и потушили пламя. Медикам оставалось лишь констатировать смерть пострадавшей. Спустя несколько часов правоохранители задержали поджигателя, ему предъявили обвинение в убийстве и в поджоге.

Ранее в США застрелили четырехлетнего мальчика, который находился в автомобиле на парковке, сообщал RT. Установлено, что в момент выстрела в машине сидели несколько детей, взрослых с ними не было. Позже у матери погибшего нашли пистолет.