В США поймали кладбищенского вора с мумиями детей и тремя черепами в сумке

В США задержали 34-летнего Джонатана Герлаха, разорившего десятки могил, запечатанных склепов и даже мавзолеев с древними захоронениями. Об этом сообщил британский телеканал Sky News .

Разоряющего могилы Герлаха задержали на кладбище Маунт-Мориа в пригороде Филадельфии 6 января. В сумке мужчины обнаружили мумифицированные останки двоих детей, три черепа и кости.

Полицейские обыскали складское помещение, которое Герлах снимал, и нашли там десятки костей, мумифицированные кисти и стопы, части скелетов и разлагающиеся туловища. Кроме того, среди человеческих останков обнаружили драгоценности и кардиостимулятор.

«Они были в разном состоянии. Некоторые из них как бы висели. Некоторые были собраны по кусочкам, а некоторые представляли собой просто черепа на полке», — рассказал окружной прокурор округа Делавэр Таннер Роуз, добавив, что некоторым останкам сотни лет.

В полиции считают, что Герлах разорил подземные склепы и мавзолеи на территории площадью 160 акров, где находится около 150 тысяч могил. Сам задержанный признался в краже примерно 30 человеческих останков с кладбища Маунт-Мориа.

Герлаху предъявили обвинения в кражах, надругательстве над трупом, осквернении общественно почитаемого объекта и разрушении памятников. Мотивы его остаются неизвестны.

