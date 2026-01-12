Кладбище на пляже. В Эквадоре нашли пять отрубленных человеческих голов

В Эквадоре на пляже нашли пять человеческих голов, подвешенных на веревках

В Эквадоре на популярном туристическом пляже обнаружили пять человеческих голов, привязанных веревками к двум деревянным столбам. Об этом сообщило агентство Associated Press .

Головы подвесили к столбам рядом с предупреждающей табличкой, на которой неизвестные угрожали тем, кто нападает на местных рыбаков. Личности погибших пока не установлены.

Местная полиция предположила, что жертвами могли стать члены наркокартелей, вынуждающих рыбаков перевозить наркотики.

