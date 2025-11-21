В США освободился каннибал, съевший глаз и мозг зарезанного им бомжа

Mirror: в США освободили каннибала Тайри Смита на 50 лет раньше срока

В США освободили одного из самых известных преступников — Тайри Смита, прозванного Коннектикутским каннибалом. Он провел в заключении 14 лет вместо назначенных судом 60, сообщило издание Mirror .

В 2011 году Смит зарубил топором бездомного Энджела Гонсалеса и съел часть его мозга вместе с глазным яблоком, запивая саке.

За день до жестокого убийства он пришел в дом своей кузины Никол Рабб, говорил ей о греческих богах и о том, что хочет «запачкать руки кровью». На следующий день он пришел к ней весь в крови и рассказал, как ел органы своей жертвы, запивая их саке. Глаз Гонсалеса он сравнил по вкусу с устрицей.

Искалеченное тело жертвы нашли в пустой квартире в Бриджпорте в январе 2012 года. В суде каннибал извинился за смерть бездомного. Смита признали невиновным в убийстве по причине невменяемости и поместили в судебно-психиатрическую больницу на 60 лет.

Но в этом году врачи одобрили его условное освобождение из больницы, заявив, что он находится в стадии полной ремиссии. Смита поместили в реабилитационный центр под надзор, обязав продолжить лечение. Его посчитали спокойным и мирным.

При этом тюремные документы содержали сведения о нескольких стычках каннибала с другими заключенными.

Ранее в Ижевске на свободу выпустили серийного убийцу Юрия Артамонова, зарубившего топором пятерых человек.