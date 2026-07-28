В США нашли тело исчезнувшей 40 лет назад девушки

Полиция возобновила расследование исчезновения 23-летней Роуз Мари Гейхарт в марте 1985 года. Экспертиза ДНК показала, что найденные во Флориде останки, принадлежали этой девушке, сообщил New York Post .

«Более 40 лет семья Роуз Мари Гейхарт несла бремя неизвестности о том, что с ней случилось. Хотя это опознание и дает долгожданные ответы, оно также укрепляет нашу решимость», — сказал начальник полиции Кейп-Корала Энтони Сайзмор.

Гейхарт пропала в Дансвилле, штат Нью-Йорк, куда переехала с парнем и его мамой. Каякеры наткнулись на ее останки в канале на северо-востоке Кейп-Корала в мае 2024 года.

Соседи утверждали, что девушку мог убить ее бойфренд. Гейхарт забеременела и хотела вернуться к родным.

Ранее в сгоревшем доме в Мичигане обнаружили тела восьми человек. Некоторые из них умерли от огнестрельных ранений.