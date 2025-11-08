В США мать четверых детей застрелили, когда она по ошибке вошла в чужую дверь

В США владелец дома застрелил 32-летнюю уборщицу, которая ошиблась дверью, когда прибыла по вызову, чтобы убраться. Об этом сообщило издание People .

«Мария Флоринда Риос Перес де Веласкес направлялась в частный дом в Уайтстауне, штат Индиана, вместе со своим мужем, чтобы прибраться там. Она попыталась открыть дверь ключом и тут же получила пулю в голову», — рассказал брат женщины Руди.

Она была матерью четверых детей в возрасте от одного года до 17 лет. Приехала в Америку из Гватемалы.

По словам ее брата, то, что произошло, несправедливо, ведь она случайно зашла в чужой дом и ее не должны были за это убивать. Она пыталась заработать, чтобы прокормить семью.

По результатам вскрытия причиной смерти женщины признали убийство в результате огнестрельного ранения в голову. Но, по словам коронера округа Буна Джастина Спаркса, не факт, что стрелку предъявят обвинение, так как для возбуждения уголовного дела надо доказать наличие преступного умысла.

В полиции Западного Мичигана подтвердили, что ведется расследование. Имя стрелка пока не разглашается.

