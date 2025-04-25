В Сочи задержали гражданина Румынии за сбор данных о средствах ПВО

В Сочи задержали гражданина Румынии, собиравшего информацию о дислокации местных средств противовоздушной обороны. Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации в городе Сочи Краснодарского края задержан гражданин Румынии 2002 года рождения, причастный к разведывательной деятельности в пользу спецслужб Украины», — процитировало сообщение РИА «Новости».

Следователи выяснили, что в прошлом году летом он собирал информацию о средствах ПВО в регионе и передавал данные украинским кураторам. Взамен ему обещали помочь выехать из России и принять в ряды ВСУ. Против румына возбудили уголовное дело по статье о шпионаже.

Ранее сотрудники ФСБ задержали жителя Симферополя за сотрудничество с украинскими спецслужбами. Мужчина собирал данные о российских военных объектах в Крыму и передавал кураторам.