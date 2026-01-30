В Сочи подросток отдал 350 тысяч рублей шантажисту из-за покупки вейпа

В Краснодарском крае арестовали 18-летнего молодого человека, который за месяц шантажом выманил 350 тысяч рублей у 15-летнего школьника. Злоумышленник угрожал рассказать родителям подростка о том, что купил для него электронную сигарету и энергетический напиток, сообщила пресс-служба УМВД по Сочи.

Все началось с просьбы школьника приобрести вейп и энергетик. После сделки 18-летний парень заявил, что из-за этого у него возникли проблемы, и начал шантажировать подростка.

В течение месяца школьник передал вымогателю более 240 тысяч рублей наличными и перевел еще 100 тысяч рублей с карты матери. Полученные деньги аферист потратил на отдых в Красной Поляне и аренду жилья.

Пропажу сбережений обнаружила мать подростка. Сотрудники уголовного розыска оперативно установили и задержали подозреваемого. На момент ареста у него оставалось лишь полторы тысячи рублей. Против сочинца возбудили уголовное дело о мошенничестве, ему грозит до шести лет лишения свободы. С потерпевшим школьником полицейские провели беседу о вреде энергетиков и электронных сигарет.

Ранее в Краснодаре мошенники вынудили 17-летнего подростка отдать почти 10 миллионов рублей, чтобы спасти мать от якобы грозившего ей тюремного срока. Лжесотрудники Центробанка и почты вменяли ей пособничество терроризму.