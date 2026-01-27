Российский подросток пытался за 9,6 млн рублей наличными спасти мать от тюрьмы

Лжесотрудники Центробанка и почты вынудили 17-летнего подростка отдать почти 10 миллионов рублей, чтобы спасти мать от якобы грозившего ей тюремного срока за пособничество терроризму. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МВД России по Краснодарскому краю.

Сначала позвонил человек, представившийся сотрудником почты, и выманил код из СМС под предлогом получения посылки. Затем с парнем связались лжесотрудники Центробанка. Они утверждали, что его матери грозит уголовная ответственность за пособничество терроризму. Для того, чтобы ее не посадили в тюрьму, сын должен «задекларировать» деньги.

Под руководством мошенников подросток с помощью QR‑кода перевел с телефона матери 247 тысяч рублей. Еще 9,6 миллиона рублей наличными он отдал курьеру. Когда обман вскрылся, полиция возбудила уголовное дело по статье о мошенничестве.

В другой схеме обмана использовались нейросети. Аферисты представлялись коллекторами и шантажировали должников сгенерированной порнографией.