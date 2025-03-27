В Сочи отправили под арест экс-жену отца мальчика, пострадавшего от хаски

Местную жительницу заподозрили в краже в крупном размере. По версии следствия, 40-летняя женщина 24 марта в отделении воспользовалась доверенностью и сняла со счета экс-супруга три миллиона рублей без его ведома. Средства собирались на лечение пострадавшего от нападения хаски ребенка.

Суд поместил подозреваемую под домашний арест. Ей запретили выходить за пределы территории домовладения, общаться с участниками дела без разрешения следователя, отправлять и получать почту, а также пользоваться Интернетом.

Ранее отец мальчика рассказал, что в 2018 году выдал жене генеральную доверенность на продажу участков, приобретенных на материнский капитал.