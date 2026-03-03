В Смоленской области пресекли контрабанду техники на 100 миллионов рублей

Смоленские таможенники предотвратили незаконный ввоз более трех тысяч электронных устройств стоимостью почти 100 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба ФТС России.

«Фуру остановили в районе деревни Бывальское Смоленской области. Согласно документам, в грузовом отсеке перемещался сборный груз — более сотни наименований товаров народного потребления», — заявили в ведомстве.

Однако при досмотре, помимо заявленного содержимого, таможенники нашли технику азиатского производства: мобильные телефоны разных моделей и аксессуары к ним, смарт-часы, ноутбуки, планшеты и ТВ-приставки. Документов, подтверждающих декларирование и уплату пошлин, у водителя не оказалось.

«Согласно заключению специалистов стоимость электроники превысила 97,6 миллиона рублей, а сумма подлежащих уплате таможенных платежей — около 20 миллионов рублей», — отметили в пресс-службе.