Таможенники задержали в Шереметьево контрабандиста с 36 тысячами долларов

Таможенники в аэропорту Шереметьево пресекли контрабанду 36 тысяч американских долларов. Об этом сообщила пресс-служба ФТС России.

«Шереметьевские таможенники предотвратили попытку контрабанды валюты в крупном размере, совершенную гражданином Австралии. Мужчина, вылетавший в Гуанчжоу (КНР), намеревался незаконно вывезти наличную иностранную валюту общей суммой более 36 тысяч долларов США в эквиваленте», — заявили в ведомстве.

Нарушение помог обнаружить служебный лабрадор по кличке Чарли.

Во время беседы с инспектором 43-летний австралиец заявил, что везет около 40 тысяч долларов США. В его чемодане нашли купюры в разных валютах: 15 тысяч евро, 21,9 тысячи долларов США и 10 тысяч австралийских долларов.

По этому факту возбудили уголовное дело по статье о контрабанде денег в крупном размере. Теперь нарушителю грозит крупный штраф или тюремный срок.

Ранее таможенники задержали в Шереметьево женщину с Cartier за 34 миллиона. Пассажирка прилетела из Дубая.