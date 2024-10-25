В СК рассказали о мигранте, забившем до смерти искусствоведа Раису Кирсанову

Подозреваемого в убийстве 78-летней женщины на востоке столицы задержали. Это 39-летний гражданин Киргизии, заявили в СК РФ. Речь идет о гибели искусствоведа Раисы Кирсановой. О ее смерти из-за пьяного мигранта стало известно накануне.

Сегодня информацию о жестоком убийстве и задержании подозреваемого подтвердили официально.

Против приезжего возбудили дело по статье об убийстве, совершенном из хулиганских побуждений, а также о нарушении неприкосновенности жилища.

«По данным следствия, 19 октября фигурант незаконно проник в квартиру на Открытом шоссе в Москве, где напал на 78-летнюю женщину и нанес ей множественные удары по голове и туловищу», — уточнили в СК.

Пострадавшая умерла в больнице. Врачи не смоги спасти ее жизнь. Следователи оперативно задержали мужчину, подозреваемого в случившемся. В ближайшее время ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения.