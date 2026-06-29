В СК потребовали доложить о расследовании нападения мигрантов на полицейского

Председатель СК России затребовал доклад о расследовании дела против приезжих, которые напали на полицейского в Москве. Об этом сообщила пресс-служба Следкома.

«В социальных медиа сообщается, что в Москве приезжие напали на полицейского. Молодые люди пытались оформить фиктивное ДТП, пострадавший вызвал сотрудников полиции», — заявили в ведомстве.

Когда правоохранитель прибыл, мигранты стали оскорблять его и угрожали нападением, а во время беседы замахнулись для удара со спины. В итоге по факту случившегося возбудили уголовное дело.

Ранее в подъезде жилого дома в Санкт-Петербурге мигрант попытался изнасиловать 12-летнюю девочку, которая возвращалась домой со школы. Мужчина следил за ней и преследовал до самого дома. Воспользовался моментом, зашел за школьницей в подъезд и напал. Девочка громко закричала и спугнула злоумышленника.