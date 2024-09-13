В СК подтвердили задержание экс первого зампреда правительства Подмосковья

СК: Бронштейна задержали по делу о взятке в 25 млн, ее передал ректор КУРО

Бывшего первого заместителя председателя правительства Подмосковья Илью Бронштейна и его сообщников задержали по делу о коррупции. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка СК.

Кроме Бронштейна, фигурантами уголовного дела стали ректор «Корпоративного университета развития образования» Андрей Лубский и гендиректор коммерческой организации.

По данным следствия, Бронштейн через Лубского, ставшего посредником, получил от коммерсанта взятку в размере 25 миллионов рублей. Взамен предприниматель хотел беспрепятственно участвовать в конкурсе на закупку интерактивных панелей в учебные заведения и получать общее покровительство.

СК будет ходатайствовать об аресте подозреваемых. Подмосковная прокуратура взяла результаты расследования под контроль.

Накануне главу Долгопрудного Владислава Юдина арестовали по делу о мошенничестве и превышении полномочий.