Пожилая жительница Ленобласти зарезала сожителя в квартире

В Ленинградской области правоохранители задержали 73-летнюю пенсионерку, которая подозревается в убийстве сожителя. Об этом написала Мойка78 со ссылкой на правоохранителей.
Сообщается, что труп в квартире в Кировске обнаружила фельдшер скорой помощи, она и рассказала полиции о случившемся.
Во время допроса пенсионерка призналась, что напала на возлюбленного во время ссоры. В порыве гнева она схватила нож и убила им 72-летнего сожителя. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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