Пожилая жительница Ленобласти зарезала сожителя в квартире

В Ленинградской области правоохранители задержали 73-летнюю пенсионерку, которая подозревается в убийстве сожителя. Об этом написала Мойка78 со ссылкой на правоохранителей.

Сообщается, что труп в квартире в Кировске обнаружила фельдшер скорой помощи, она и рассказала полиции о случившемся.

Во время допроса пенсионерка призналась, что напала на возлюбленного во время ссоры. В порыве гнева она схватила нож и убила им 72-летнего сожителя. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.