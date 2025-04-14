В Шереметьево иностранец пытался вывезти из России золотую цепь и попался

Иностранец попытался нелегально вывезти в Стамбул золотую цепь весом два килограмма и стоимостью 8,6 миллиона рублей. Об этом сообщили в Федеральной таможенной службе России.

Шереметьевские таможенники обнаружили цепь в сумке иностранного гражданина, когда он проходил по «зеленому» коридору. Пассажир заявил, что собирается полететь в Стамбул и это его личная вещь, стоимость которой ему неизвестна.

Сотрудники таможни изъяли цепь и отправили ее на экспертизу. Специалисты установили, что она не является ювелирным украшением и изготовлена из сплава 99,5% золота.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о контрабанде. Виновному грозит до пяти лет лишения свободы.

На прошлой неделе российский турист вернулся из отпуска на Пхукете с высушенной головой крокодила в ручной клади. Его остановили таможенники аэропорта в Омске. Следователи завели дела об административных правонарушениях по двум статьям: о недекларировании товаров и несоблюдении запретов и ограничений.