В Шатуре начали проверку после избиения девушки на детской площадке

Прокуратура начала проверку после появления в СМИ и социальных сетях видео, на котором мужчина избивает девушку на детской площадке в подмосковной Шатуре. Об этом сообщили в Telegram-канале подмосковной прокуратуры.

В пресс-службе надзорного ведомства уточнили, что Шатурская городская прокуратура установит все обстоятельства и причины произошедшего, а также проконтролирует ход процессуальной проверки, проводимой по данному факту.

Ранее в Сети появились кадры, на которых молодой человек жестоко избил свою девушку на детской площадке и попал на видео. Нападавший — местный блогер.

Сообщалось, что избитая девушка была беременна. Ее увезла в больницу скорая помощь после случившегося. Очевидец рассказал, что пострадавшая — бывшая девушка блогера.