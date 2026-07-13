В Севастополе членов ОПГ осудили за хищение 5,8 миллиона рублей у 51 пенсионера

В Севастополе шестерых членов организованной преступной группы осудили за хищение денег у 51 пенсионера. Об этом сообщила пресс-служба городской прокуратуры.

По версии следствия, мошенники действовали под видом сотрудников фирмы «Империя», якобы занимавшейся ремонтом квартир. Организатор арендовал офис, изготовил печати, визитки и листовки, составил договоры, создал сайты и страницу в соцсетях.

Один из участников зарегистрировался как индивидуальный предприниматель. В период с марта 2018 года по декабрь 2021 года они похитили свыше 5,8 миллиона рублей. Все потерпевшие — инвалиды или пожилые люди, в том числе дети войны.

Суд приговорил грабителей к срокам от 2,5 до 5,5 года лишения свободы в колониях общего и строгого режимов. Гражданские иски потерпевших удовлетворили. На имущество и деньги членов группы наложили арест.

В начале июня в Калининграде 73-летняя пенсионерка перевела мошенникам более девяти миллионов рублей.