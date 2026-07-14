В СБ заявили о росте подростковой преступности

Совбез: число совершенных преступлений подростками в 2026 году выросло на 9%

На фоне общего снижения числа зарегистрированных преступлений в России количество криминальных правонарушений подростков за первые шесть месяцев 2026 года выросло на 9%. Общее количество преступивших закон несовершеннолетних составило 11,4 тысячи человек, сообщила пресс-служба Совета безопасности.

При этом почти половина участников совершала преступления группами, а общее число молодежных преступных сообществ выросло с 233 до 415 по сравнению прошлым годом.

Чаще всего молодые злоумышленники занимаются посягательством на имущество, или, проще говоря, грабежами. Четверть приходится на преступления, совершенные в интернете. Каждое десятое деяние направлено против жизни и здоровья потерпевших.

Кроме того, более чем в два раза (с 88 до 196) выросло число подростков, совершивших преступления террористического характера. В Совете безопасности связали этот факт с деятельностью украинских националистов, которые вербуют молодых россиян.

«Основным лейтмотивом преступного поведения подростков остается желание самостоятельного получения заработка без необходимости обучения профессии и освоения трудовых навыков. Последствия своих противоправных действий несовершеннолетние зачастую не осознают либо не придают им значения», — заявили в пресс-службе.

В начале мая заместитель начальника Главного управления по противодействию экстремизму МВД Александр Богданов заявил, что нападения на школы чаще совершают подростки из благополучных семей, которые не попадают в поле зрения органов профилактики. Только в этом году правоохранители пресекли 52 подобных преступления.