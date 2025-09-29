В Саратовской области опекуны издевались над четырьмя детьми, одного убили

Жительницу Саратовской области и ее сына подозревают в убийстве усыновленного ребенка-инвалида. Уголовное дело возбудили по двум статьям, сообщила пресс-служба регионального Следственного комитета.

В период с 2015 по 2025 годы обвиняемые оформили опеку над четырьмя детьми и проживали с ними в Балакове. Родственники под предлогом «воспитательных мер» систематически избивали их. Кроме того, мать убила одного из усыновленных с инвалидностью и спрятала тело.

Органы опеки не проводили плановых проверок условий проживания детей, поэтому исчезновение ребенка удавалось скрывать долгое время. В феврале женщину лишили обязанностей опекуна.

Правоохранители задержали 52-летнюю мать и 35-летнего сына. Суд заключил обоих под стражу. Также возбуждено уголовное дело о халатности.