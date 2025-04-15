В Санкт-Петербурге задержали мужчину за домогательства к флористкам

В Санкт-Петербурге задержали мужчину, который пытался приставать к сотрудницам цветочных магазинов. Об этом рассказал заместитель начальника Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по городу и Ленинградской области, полковник внутренней службы Дмитрий Стокрацкий.

Офицер сообщил, что 11 апреля в полицию Невского района обратилась 22-летняя девушка. Она пожаловалась на домогательства со стороны одного из покупателей. Такие же заявления поступили и в управление по Всеволожскому району области. Всего таких эпизодов Стокрацкий назвал три, но предположил, что их может быть гораздо больше.

Отсмотрев камеры наблюдения, оперативники установили личность злоумышленника. Им оказался ранее судимый приезжий из Узбекистана. Мужчину вскоре задержали и передадут следствию.

Ранее тренера по карате в Хабаровском крае обвинили в совращении школьниц. Теперь ему грозит до 12 лет колонии.