Студентку колледжа напоили алкоголем и изнасиловали на выпускном во Всеволожске

Правоохранители расследуют уголовное дело об изнасиловании на выпускном вечере в Ленинградской области. Об этом сообщил сайт Neva.Today .

По опубликованным данным, происшествие случилось в ночь с 25 на 26 мая во Всеволожске. Предварительно, 20-летняя девушка, отмечавшая окончание колледжа в арендованном коттедже вместе с тремя десятками однокурсниками, стала жертвой сексуального насилия, написал сайт mk.ru.

Среди гостей были трое неизвестных потерпевшей мужчин. Один из них напоил студентку, а затем, когда девушка потеряла сознание, совершил насильственные действия. Очнувшись ночью, потерпевшая обнаружила следы преступления и утром рассказала обо всем подруге, которая помогла ей добраться до родителей.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, устанавливают личности и местонахождение подозреваемых.