В Санкт-Петербурге накрыли турфирму, работавшую по принципу финансовой пирамиды

СК возбудил дело о мошенничестве против турфирмы в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге туристическая фирма продала путевки на два миллиона рублей, не планируя везти клиентов на отдых. Преступную схему разработали мать и сын. Возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

«По версии следствия, мать с сыном, действуя совместно и согласованно, в период с 5 мая по 29 июня разместили в сети Интернет объявление о продаже туристических путевок, не имея цели оказывать услуги по организации путешествий», — уточнили следователи.

Клиенты заплатили два миллиона рублей, рассчитывая на отпуск, но владельцы турфирмы распорядились деньгами по-своему. После того как дело приобрело огласку, Следком провел проверку и возбудил уголовное дело по статье 159 УК России «Мошенничество». Подозреваемых задержали, у них дома прошли обыски.

На обман пожаловались клиенты туристической компании «Солнечный город», сообщил сайт 78.ru. По их мнению, она работала по принципу финансовой пирамиды, погашая старые долги за счет новых продаж. На личный прием к начальнику следственного отдела по Московскому району Санкт-Петербурга Михаилу Крушельницкому пришли 10 потерпевших, но их могло быть больше — поиск обманутых продолжается.

Ранее в Санкт-Петербурге схватили пособников телефонных мошенников. Они открывали счета и выводили украденные деньги.